Hooligan e parcheggiatori a Napoli la stretta dei daspo urbani | Boom di allontanamenti

A Napoli, l'adozione dei daspo urbani ha portato a un aumento degli allontanamenti di hooligan e parcheggiatori abusivi. Dietro questi numeri si celano diverse realtà sociali e atteggiamenti, riflettendo una questione complessa legata alla sicurezza e alla convivenza urbana. La misura mira a prevenire comportamenti indesiderati, contribuendo a mantenere ordine e tranquillità nelle aree pubbliche della città.

C?è un intero mondo dietro quelle pagine. Ci sono suggestioni, attitudini, ceti sociali differenti dietro i numeri dei soggetti allontanati da questa o quella area cittadina.

