Napoli stretta dei carabinieri sui baretti | denunciati parcheggiatori abusivi

Operazione anti-movida tra Chiaia e il centro storico di Napoli. I carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno intensificato i controlli nella zona dei baretti di Chiaia e nel centro storico, nell’ambito del servizio anti-movida disposto per contrastare illegalità e comportamenti irregolari. Denunciati sei parcheggiatori abusivi recidivi. Durante l’operazione, i militari hanno concentrato l’attenzione sui parcheggiatori abusivi che operano quotidianamente nelle aree più affollate della movida. Sei uomini, già recidivi nel biennio, sono stati denunciati perché sorpresi nuovamente a esercitare l’attività illecita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

