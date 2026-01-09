Ho rischiato di morire guidando in uno stato di blackout alcolico è stata la fine Riflettete prima di esagerare scegliete la vita | il monito di Anthony Hopkins

Anthony Hopkins, celebre attore, ricorda i 50 anni di sobrietà, condividendo un’esperienza personale di grande importanza. In un suo post su Instagram, l’88enne riflette su un episodio in cui ha rischiato la vita durante un blackout alcolico, sottolineando l’importanza di fare scelte consapevoli. La sua testimonianza invita a riflettere sui pericoli dell’abuso di alcool e sulla forza di decidere di cambiare per preservare la propria vita.

Anthony Hopkins celebra 50 anni di. sobrietà. Sulla sua pagina Instagram, l'88enne interprete di Il silenzio degli innocent i ricorda quando il 29 dicembre del 1975 smise di bere alcolici. "Ho capito che avevo bisogno di aiuto. Cinquant'anni fa è stata la fine", spiega nel video dove si trova comodamente seduto su una poltrona del suo appartamento. "Scegliete la vita e cercate aiuto", continua l'attore gallese ricordando il momento preciso in cui decise di smettere di bere ovvero dopo aver rischiato la vita guidando in quello che definisce uno "stato di blackout alcolico". "Senza voler fare il moralista, auguro a tutti di scegliere la vita invece dell'opposto", ha continuato Hopkins sottolineando che chi vuole "esagerare" deve riflettere.

