Anthony Hopkins celebra 50 anni di sobrietà | Ho rischiato di morire Scegliete la vita non il contrario

Anthony Hopkins ha recentemente condiviso un messaggio sui social per celebrare i 50 anni di sobrietà, sottolineando l'importanza di scegliere la vita e chiedere aiuto in presenza di dipendenze. In un video semplice e diretto, l’attore invita chi si trova in difficoltà a non arrendersi, offrendo un esempio di impegno e speranza. Un’occasione per riflettere sulla forza del cambiamento e sulla possibilità di riprendere in mano il proprio percorso.

In un video messaggio pubblicato sui social, Anthony Hopkins celebra 50 anni di sobrietà e invoglia chi pensa di avere problemi di dipendenze a chiedere aiuto. Poi rivolge un sincero augurio ai suoi fan. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Anthony Hopkins festeggia 50 anni senza alcol: “Scegliete la vita, non il suo contrario” Leggi anche: Anthony Hopkins festeggia 50 anni di sobrietà: “Sono quasi morto guidando un’auto in blackout alcolico” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. 50 anni senza alcol, Anthony Hopkins ricorda il giorno che cambiò la sua vita; Anthony Hopkins celebra 50 anni da sobrio: «Mi sembrava solo di divertirmi ma si chiamava alcolismo, così mi sono fatto aiutare e ho smesso»; Anthony Hopkins festeggia 50 anni senza alcol: “Scegliete la vita, non il suo contrario”; Anthony Hopkins condivide consigli mentre celebra 50 anni di sobrietà. Anthony Hopkins celebra 50 anni di sobrietà: “Ho rischiato di morire. Scegliete la vita non il contrario” - In un video messaggio pubblicato sui social, Anthony Hopkins celebra 50 anni di sobrietà e invoglia chi pensa di avere problemi di dipendenze a chiedere ... fanpage.it

Anthony Hopkins, "festeggio 50 anni di sobrietà" - "Scegliete la vita e cercate aiuto, io l'ho fatto". ansa.it

Anthony Hopkins, 50 anni senza alcol: l’episodio che lo ha spinto a chiedere aiuto - Sir Anthony Hopkins celebra 50 anni di sobrietà e lancia un messaggio a chi lotta contro le dipendenze: "Scegliete la vita e cercate aiuto". repubblica.it

Anthony Hopkins celebra 50 anni di sobrietà e lancia un messaggio a chi lotta contro le dipendenze: "Scegliete la vita e cercate aiuto". L'attore, due volte premio Oscar, ha condiviso un videomessaggio sul suo profilo Instagram ricordando il momento decisivo x.com

Tanti auguri ad un simbolo del cinema, Anthony Hopkins, per noi il celebre “Burt Munro” nel film epico - Indian, La grande sfida - - facebook.com facebook

