Anthony Hopkins celebra 50 anni di sobrietà | Ho rischiato di morire Scegliete la vita non il contrario

Da fanpage.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anthony Hopkins ha recentemente condiviso un messaggio sui social per celebrare i 50 anni di sobrietà, sottolineando l'importanza di scegliere la vita e chiedere aiuto in presenza di dipendenze. In un video semplice e diretto, l’attore invita chi si trova in difficoltà a non arrendersi, offrendo un esempio di impegno e speranza. Un’occasione per riflettere sulla forza del cambiamento e sulla possibilità di riprendere in mano il proprio percorso.

In un video messaggio pubblicato sui social, Anthony Hopkins celebra 50 anni di sobrietà e invoglia chi pensa di avere problemi di dipendenze a chiedere aiuto. Poi rivolge un sincero augurio ai suoi fan. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Anthony Hopkins festeggia 50 anni senza alcol: “Scegliete la vita, non il suo contrario”

Leggi anche: Anthony Hopkins festeggia 50 anni di sobrietà: “Sono quasi morto guidando un’auto in blackout alcolico”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

50 anni senza alcol, Anthony Hopkins ricorda il giorno che cambiò la sua vita; Anthony Hopkins celebra 50 anni da sobrio: «Mi sembrava solo di divertirmi ma si chiamava alcolismo, così mi sono fatto aiutare e ho smesso»; Anthony Hopkins festeggia 50 anni senza alcol: “Scegliete la vita, non il suo contrario”; Anthony Hopkins condivide consigli mentre celebra 50 anni di sobrietà.

anthony hopkins celebra 50Anthony Hopkins celebra 50 anni di sobrietà: “Ho rischiato di morire. Scegliete la vita non il contrario” - In un video messaggio pubblicato sui social, Anthony Hopkins celebra 50 anni di sobrietà e invoglia chi pensa di avere problemi di dipendenze a chiedere ... fanpage.it

anthony hopkins celebra 50Anthony Hopkins, "festeggio 50 anni di sobrietà" - "Scegliete la vita e cercate aiuto, io l'ho fatto". ansa.it

anthony hopkins celebra 50Anthony Hopkins, 50 anni senza alcol: l’episodio che lo ha spinto a chiedere aiuto - Sir Anthony Hopkins celebra 50 anni di sobrietà e lancia un messaggio a chi lotta contro le dipendenze: "Scegliete la vita e cercate aiuto". repubblica.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.