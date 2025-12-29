Anthony Hopkins festeggia 50 anni di sobrietà | Sono quasi morto guidando un’auto in blackout alcolico
Anthony Hopkins celebra 50 anni di sobrietà, un percorso che ha segnato profondamente la sua vita. Ricordando un episodio cruciale, l’attore rivela come un blackout alcolico in auto abbia rappresentato un punto di svolta. Questo traguardo testimonia l’importanza di scelte consapevoli e del percorso di recupero. Un anniversario che sottolinea il valore di affrontare le difficoltà e di ricostruire sé stessi.
Ci sono momenti nella vita in cui un bivio decide tutto il resto del cammino. Per Anthony Hopkins, quel momento è arrivato esattamente mezzo secolo fa. Oggi, 29 dicembre 2025, l’attore premio Oscar festeggia un anniversario che considera molto più importante dei suoi successi cinematografici: 50 anni di totale sobrietà. A pochi giorni dal suo ottantottesimo compleanno, il protagonista de Il silenzio degli innocenti ha scelto ancora una volta i social per lanciare un messaggio di speranza, ricordando con estrema durezza il giorno in cui tutto stava per finire nel peggiore dei modi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anthony Hopkins (@anthonyhopkins) Il racconto di Hopkins ci riporta al 29 dicembre 1975. 🔗 Leggi su Cultweb.it
