Anthony Hopkins festeggia 50 anni di sobrietà | Sono quasi morto guidando un’auto in blackout alcolico

Anthony Hopkins celebra 50 anni di sobrietà, un percorso che ha segnato profondamente la sua vita. Ricordando un episodio cruciale, l’attore rivela come un blackout alcolico in auto abbia rappresentato un punto di svolta. Questo traguardo testimonia l’importanza di scelte consapevoli e del percorso di recupero. Un anniversario che sottolinea il valore di affrontare le difficoltà e di ricostruire sé stessi.

