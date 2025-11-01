Heidi Klum la regina di Halloween | le foto del suo incredibile travestimento da Medusa e tutte le altre star

La supermodella, che ogni anno organizza una festa per la notte del 31 ottobre, si è tramutata nella mitologica creatura, al fianco al marito Tom Kaulitz in versione soldato di pietra. Da Irina Shayk nei panni di Cicciolina a Paris Hilton in modalità Catwoman: i migliori travestimenti delle star. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Heidi Klum, la regina di Halloween: le foto del suo incredibile travestimento da Medusa e tutte le altre star

