Per trasformarmi ho impiegato 10 ore di trucco e parrucco | Heidi Klum da paura la regina di Halloween diventa una Medusa horror dalla lingua biforcuta

Heidi Klum, ieri venerdì 31 ottobre, non ha deluso le aspettative. Anche quest’anno la modella ha stregato tutti, nel vero senso della parola, al suo party newyorkese dedicato ad Halloween. La Klum ha svelato il suo attesissimo costume di Halloween 2025, indossando scaglie verdi e serpenti che si contorcono per trasformarsi in Medusa. Irriconoscibile. “Volevo essere davvero, davvero come una Medusa davvero brutta, orribile. E sento che ci siamo riuscite alla grande”, ha la detto Klum prima di indicare le zanne nella sua bocca. La modella inoltre ha dichiarato di amare il mito greco in cui una dea trasforma una bellissima donna in un mostro con serpenti al posto dei capelli, la cui vista trasforma in pietra tutti gli esseri viventi intorno a lei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

