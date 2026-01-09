Harry Potter e il principe mezzosangue | tutto quello che c’è da sapere sul film

Harry Potter e il principe mezzosangue, film del 2009 diretto da David Yates, è tratto dall’omonimo romanzo di J.K. Rowling. Questa sera, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 21:20 su Italia 1, sarà trasmesso il film, che approfondisce gli eventi nel mondo magico e lo sviluppo dei personaggi principali. Ecco tutto quello che c’è da sapere su trama, cast e modalità di visione.

Harry Potter e il principe mezzosangue: trama, cast e streaming del film. Questa sera, venerdì 9 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Harry Potter e il principe mezzosangue, film del 2009 diretto da David Yates, trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di J. K. Rowling, sesto capitolo della saga. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Un gruppo di mangiamorte provoca disagi e magie oscure anche nel mondo dei babbani, in cui Voldemort si sta estendendo, distruggendo il Millennium Bridge e procurando molti danni. Il gruppo di mangiamorte arriva poi a Diagon Alley, dove i malvagi rapiscono il fabbricante di bacchette Olivander, per poi volatilizzarsi.

Natale alla Tana | Scena completa | Harry Potter e il principe mezzosangue

