Harry Potter e il calice di fuoco | tutto quello che c’è da sapere sul film

Harry Potter e il calice di fuoco: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, venerdì 2 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Harry Potter e il calice di fuoco, film del 2005 diretto da Mike Newell, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo, quarto episodio della serie di Harry Potter, scritta da J. K. Rowling. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Harry Potter, nel sonno, ha una visione stranamente realistica in cui vede il custode di una villa abbandonata venire ucciso da un informe Lord Voldemort, dopo averne spiato una conversazione con Peter Minus, alias Codaliscia, fuggito poche settimane prima, e un uomo sconosciuto a cui Voldemort assegna il compito di catturare il giovane ragazzo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Harry Potter e il calice di fuoco: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi anche: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi anche: Harry Potter e la pietra filosofale: tutto quello che c’è da sapere sul film Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Harry Potter e il calice di fuoco; Harry Potter, le più belle scene della saga ambientate a Natale; Harry Potter, una star della saga: Non ho mai voluto essere incatenato a vita al franchise; Il Ballo del Ceppo: la notte magica che svela i segreti di Hogwarts. Harry Potter e il Calice di Fuoco: dalla Coppa Tremaghi ai gemelli Weasley, 5 errori che spezzano la magia - Anche se avete visto mille volte "Harry Potter e il Calice di Fuoco", questi 5 divertenti errori sicuramente vi sono sfuggiti! comingsoon.it

Harry Potter e il Calice di Fuoco: le 10 cose che ti sei perso (anche se lo sai a memoria) - C’è un motivo se Harry Potter e il Calice di Fuoco continua a dividere e a farsi amare, soprattutto da chi la saga la conosce a memoria. msn.com

Harry Potter e il calice di fuoco, quando va in onda in tv: trama e cast del quarto film della saga - 20 torna su Italia 1 "Harry Potter e il calice di fuoco" diretto da Mike Newell, il quarto film dell'amata saga cinematografica tratto dall'omonimo libro ... msn.com

TUTTO HARRY POTTER IN 3 MINUTI

Ultimi giorni di magia! Harry Potter™: The Exhibition è aperta fino al 6 gennaio Se non l’hai ancora visitata, questa è davvero l’ultima occasione per vivere costumi originali, attività interattive e momenti iconici della saga. Acquista i biglietti: https://buff.ly - facebook.com facebook

FIEROBECCO Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è disponibile in streaming su Mediaset Infinity! x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.