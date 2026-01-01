Harry Potter e il prigioniero di Azkaban | tutto quello che c’è da sapere sul film

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: trama, cast e streaming del film. Questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, film del 2004 diretto da Alfonso Cuarón, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo, terzo episodio della saga di Harry Potter, scritta dall’autrice britannica J. K. Rowling. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Dopo il secondo anno ad Hogwarts, Harry Potter è tornato a trascorrere le vacanze estive dai Dursley. Un giorno viene a trovarli la sorella di zio Vernon, Marge, che, odiando Harry quanto lui odia i Dursley, lo umilia ripetutamente e insulta i suoi genitori finché egli, perdendo la calma, la gonfia accidentalmente con la magia, per poi scappare di casa. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi anche: Harry Potter e la pietra filosofale: tutto quello che c’è da sapere sul film Leggi anche: Harry Potter e la camera dei segreti: tutto quello che c’è da sapere sul film La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Harry Potter, le più belle scene della saga ambientate a Natale; Su Italia 1 “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”; I programmi della settimana: dai concertoni in piazza per il Capodanno 2026 alla nuova serie tv Prima di Noi, dalla maratona dei live...; Harry Potter e il prigioniero di Azkaban su Sky Cinema Family. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, spiegazione del finale: da Fierobecco alla Giratempo - Stasera, giovedì 1° gennaio 2026, Italia 1 manda in onda Harry Potter e il prigioniero di Azkaban in prima serata. msn.com

