Ha danneggiato 4 volte il braccialetto elettronico ordinato per stalking all' ex | arrestato

Da agrigentonotizie.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato dopo aver danneggiato quattro volte il braccialetto elettronico installato per stalking all’ex. Dopo aver causato ripetutamente danni al dispositivo, è scomparso alla quinta occasione, rendendosi irreperibile. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo arresto e al trasferimento in carcere, confermando l’importanza di monitoraggi efficaci nei casi di tutela delle vittime.

È stato portato in carcere. Dopo aver danneggiato - lo ha fatto 4 volte - il braccialetto elettronico, alla quinta si è reso irreperibile. Arrestato su disposizione del gip il trentanovenne agrigentino, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex con il braccialetto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Ha danneggiato il braccialetto elettronico, arrestato l’ex presidente Jair Bolsonaro

Leggi anche: Indagato per stalking, non si presenta all’appuntamento per il braccialetto elettronico: arrestato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ha danneggiato 4 volte il braccialetto elettronico ordinato per stalking all'ex: arrestato; Piazzale Genova, aggredisce la polizia e sfonda il vetro della volante: 18enne arrestato; Bmw X5 in fiamme nel parcheggio del condominio, i due piromani in fuga ripresi dalle telecamere: «Aiuto, potrebbe esplodere». Danni...; Marquez e le limitazioni dell’infortunio del 2020: “Se dormo sul lato destro so che mi farà male”.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.