Ha danneggiato 4 volte il braccialetto elettronico ordinato per stalking all' ex | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver danneggiato quattro volte il braccialetto elettronico installato per stalking all’ex. Dopo aver causato ripetutamente danni al dispositivo, è scomparso alla quinta occasione, rendendosi irreperibile. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo arresto e al trasferimento in carcere, confermando l’importanza di monitoraggi efficaci nei casi di tutela delle vittime.

È stato portato in carcere. Dopo aver danneggiato - lo ha fatto 4 volte - il braccialetto elettronico, alla quinta si è reso irreperibile. Arrestato su disposizione del gip il trentanovenne agrigentino, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex con il braccialetto.

