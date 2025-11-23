Ha danneggiato il braccialetto elettronico arrestato l’ex presidente Jair Bolsonaro

L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato arrestato a Brasilia in esecuzione di un mandato cautelare della Corte Suprema Federale dopo aver danneggiato il braccialetto elettronico. La Polizia Federale brasiliana ha comunicato che l'arresto è avvenuto ieri intorno alle 6 e che il convoglio è giunto alla sede della Sovrintendenza della Polizia Federale alle 6:35. Si tratta di una detenzione cautelare disposta dalla Corte Suprema Federale; non è l'esecuzione della pena definitiva di 27 anni e 3 mesi a cui l'ex presidente era stato condannato in primo grado per tentato colpo di Stato. In un video diffuso dalla Corte Suprema, l'interessato ha ammesso di aver usato un saldatore per danneggiare il braccialetto elettronico, definendo l'azione motivata da curiosità; il giudice che ha ordinato l'arresto ritiene invece che vi fosse un piano di fuga.

