Guido Rodriguez Juve restano vive le strade che portano al centrocampista | i bianconeri vigilano La situazione

La possibilità di vedere Guido Rodriguez vestire la maglia della Juventus rimane aperta. I bianconeri continuano a monitorare la situazione del centrocampista del West Ham, valutando eventuali sviluppi. La trattativa non è ancora conclusa e la società mantiene un atteggiamento di attenzione, pronto a intervenire qualora si presentasse l’opportunità di rafforzare il reparto mediano.

Guido Rodriguez Juve, non è tramontata la possibilità che porta al centrocampista del West Ham. Le ultime sull'interesse di mercato. La Juventus ha delineato con precisione le priorità per la sessione invernale di calciomercato: l'obiettivo primario è inserire in rosa un regista puro, capace di dettare i tempi e di equilibrare le due fasi di gioco. In questo scenario, il nome di Guido Rodriguez continua a occupare una posizione di assoluto rilievo nei taccuini della dirigenza bianconera. La dirigenza sta monitorando con estrema attenzione la situazione del centrocampista argentino, individuato come il profilo ideale per aggiungere esperienza e intelligenza tattica allo scacchiere di Luciano Spalletti.

Romano: “Disponibilità di massima di Guido Rodriguez alla Juventus. Adesso i bianconeri dovranno…” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'interesse della Juventus per Guido Rodriguez: "Rodriguez, ragazzi, è un nome su cui vi abbiamo confermato che è ... tuttojuve.com

Calciomercato Juventus, si valutano Guido Rodriguez e Gonzalo Garcia - I bianconeri valutano il profilo di Guido Rodriguez del West Ham per regalare un play a Spalletti: operazione possibile solo in prestito, perché l'idea è quella di risparmiare per tentare il colpo ... sport.sky.it

#GuidoRodriguez nome in pole a centrocampo La strategia per il colpo della #Juventus x.com

Guido Rodriguez, Tonali e Frattesi Dentro ai movimenti della Juve a centrocampo - facebook.com facebook

