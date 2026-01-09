Guerra Ucraina-Russia Leopoli colpita con missile Oreshnik Starmer-Macron-Merz | Escalation inaccettabile news in diretta

Aggiornamenti sulla crisi tra Russia e Ucraina: nella notte, Leopoli è stata colpita da un missile Oreshnik, segnando un'escalation nel conflitto. Leader internazionali come Starmer, Macron e Merz condannano l’attacco, definendolo inaccettabile. Le notizie in tempo reale evidenziano le tensioni crescenti e la preoccupazione globale per la stabilità della regione.

Guerra in Ucraina: nuova ondata di attacchi russi su Kiev e Leopoli, bilancio drammatico - Guerra in Ucraina: nuova ondata di attacchi russi scuote Kiev e Leopoli, emergenza tra morti e feriti. notizie.it

Ucraina, raid russi nella notte: morti a Kiev. Leopoli colpita da missile ipersonico. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, raid russi nella notte: morti a Kiev. tg24.sky.it

Russia Deploys Nuclear-Capable Oreshnik Missiles In Belarus | India Today

Un missile ipersonico russo sull'ovest dell'Ucraina, a 80 km dalla Polonia. Kiev: "Crimine di guerra". Starmer, Marcron, Merz: "Inaccettabile escalation". La capitale ucraina senza riscaldamento dopo l'attacco russo, il sindaco: "Chi può se ne vada". Il Cremlino d - facebook.com facebook

Con la guerra russo-ucraina pensiero pigro e regole Ue su migranti e politica estera x.com

