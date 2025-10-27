Guerra Ucraina-Russia news in diretta | droni su Bryansk 1 morto e 5 feriti Trump | Putin non dovrebbe testare missile nucleare

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina oggi, lunedì 27 ottobre: massiccio attacco di droni ucraini su Bryansk, 1 morto e 5 feriti. Trump dopo indiscrezioni Cremlino sul Burevestnik: "Putin dovrebbe far finire guerra e non testare missile nucleare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

