Guerra Ucraina-Russia news in diretta | droni su Bryansk 1 morto e 5 feriti Trump | Putin non dovrebbe testare missile nucleare
Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina oggi, lunedì 27 ottobre: massiccio attacco di droni ucraini su Bryansk, 1 morto e 5 feriti. Trump dopo indiscrezioni Cremlino sul Burevestnik: "Putin dovrebbe far finire guerra e non testare missile nucleare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
La guerra in #Ucraina. La #Russia testa un nuovo missile balistico intercontinentale a propulsione nucleare e poi attacca ancora la capitale #Kiev con missili e droni. Le trattive per la tregua ancora al palo. - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Buon compromesso il congelamento del fronte oggi”. Di Alessandro Parente - X Vai su X
Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: droni su Bryansk, 1 morto e 5 feriti. Trump: “Putin non dovrebbe testare missile nucleare” - Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina oggi, lunedì 27 ottobre: massiccio attacco di droni ucraini su Bryansk, 1 morto e 5 feriti ... Come scrive fanpage.it
Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, massiccio attacco russo su Kiev: morti e feriti. Mosca testa missile nucleare: “Pace non sarà a breve” - Massiccio attacco russo con droni nella notte su Kiev: edifici in fiamme, morti e feriti. Da fanpage.it
Guerra Ucraina, pioggia droni Kiev sulla Russia: colpito minibus, 1 morto e 5 feriti a Bryansk - Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 193 droni ucraini stanotte, con le autorità locali che hanno riferito di una persona ... ilmattino.it scrive