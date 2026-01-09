Guerra fredda e blocco del sistema il 13 gennaio la conferenza di Sandro Rogari

Il 13 gennaio a Firenze, Sandro Rogari terrà una conferenza intitolata

Firenze, 9 gennaio 2026 - Un incontro che offrirà una riflessione sulla condizione dell'Italia nel secondo dopoguerra, quando la divisione del mondo in blocchi contrapposti condizionò le scelte politiche, economiche e sociali del Paese. Martedì 13 gennaio, ore 16:30, presso la sala convegni della Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze (via Bufalini 6 - Firenze), il professor Sandro Rogari terrà la conferenza "Guerra fredda e blocco del sistema", nell'ambito del ciclo "L'Italia del lungo ventennio della ricostruzione. Dalla catastrofe al boom 1943 – 1968" organizzato da Fondazione Biblioteche Cassa Risparmio di Firenze Ets, ente strumentale di Fondazione Cr Firenze.

