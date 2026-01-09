Guerra fredda e blocco del sistema il 13 gennaio la conferenza di Sandro Rogari

Da lanazione.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 gennaio a Firenze, Sandro Rogari terrà una conferenza intitolata

Firenze, 9 gennaio 2026 - Un incontro che offrirà una riflessione sulla condizione dell'Italia nel secondo dopoguerra, quando la divisione del mondo in blocchi contrapposti condizionò le scelte politiche, economiche e sociali del Paese. Martedì 13 gennaio, ore 16:30, presso la sala convegni della Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze (via Bufalini 6 - Firenze), il professor Sandro Rogari terrà la conferenza "Guerra fredda e blocco del sistema", nell'ambito del ciclo "L'Italia del lungo ventennio della ricostruzione. Dalla catastrofe al boom 1943 – 1968" organizzato da Fondazione Biblioteche Cassa Risparmio di Firenze Ets, ente strumentale di Fondazione Cr Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

guerra fredda e blocco del sistema il 13 gennaio la conferenza di sandro rogari

© Lanazione.it - “Guerra fredda e blocco del sistema”, il 13 gennaio la conferenza di Sandro Rogari

Leggi anche: Sandro Tiberini parlerà dei Marchesi del Monte Santa Maria, la conferenza

Leggi anche: “Nato reliquia della Guerra Fredda, ritiriamoci”: la proposta del deputato repubblicano Massie al Congresso

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

UNA LEGGE ELETTORALE PER LA VERA ALTERNANZA.

guerra fredda blocco sistema“Guerra fredda e blocco del sistema”, il 13 gennaio la conferenza di Sandro Rogari - Un incontro che offrirà una riflessione sulla condizione dell'Italia nel secondo dopoguerra, quando la divisione del mondo in blocchi contrapposti condizionò le scelte politi ... msn.com

Trump, Xi Jinping, Putin: è una seconda guerra fredda? Conversazione di Francesco Sisci con Geppi Rippa - Cerchi come l'amico Francesco si dice che è qui con noi questa mattina in una riflessione su quelli che sono gli aspetti che riguardano l'agenda del mondo Che parla esplicitamente sia pure in chiave ... radioradicale.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.