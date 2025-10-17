Sandro Tiberini parlerà dei Marchesi del Monte Santa Maria la conferenza
Arezzo, 17 ottobre 2025 – N uovo appuntamento del ciclo di conferenze sulle famiglie signorili del territorio aretino nel medio evo, organizzato dalla Società storica. Martedì 21 ottobre, alle ore 17,30, all'Auditorium Ducci di via Cesalpino, Sandro Tiberini parlerà dei Marchesi del Monte Santa Maria, possessori del castello della Valtiberina oggi incuneato fra le province di Arezzo e Perugia. Questa illustre famiglia marchionale, che ebbe come capostipite Rainerio, marchese di Tuscia e rettore del ducato di Spoleto dal 1014 al 1027, riuscì nel corso del XII secolo ad estendere il proprio dominio sulla fascia appenninica tra la valle del Tevere e la Valdichiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
