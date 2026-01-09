Grok blocca la creazione d’immagini false a carattere sessuale ma non per gli abbonati

Grok, il chatbot di Elon Musk, blocca la creazione di immagini false a carattere sessuale per gli utenti non abbonati. Questa funzione, che ha suscitato polemiche per la generazione di immagini di donne e minorenni, è ora disattivata per chi utilizza la versione gratuita. La misura mira a prevenire abusi e a garantire un uso più responsabile dello strumento.

Aggiornamento; in effetti bloccare Grok risolve buona parte del problema. x.com

#Deepfake, il Garante avverte: a rischio diritti e libertà fondamentali. Dopo il blocco di Clothoff, l’autorità richiama l’attenzione sull’uso di Grok e altri servizi analoghi - https://www.ilmetropolitano.it/2026/01/08/deepfake-il-garante-avverte-a-rischio-diritti-e-liberta - facebook.com facebook

