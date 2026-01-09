Grok blocca la creazione d’immagini false a carattere sessuale ma non per gli abbonati
Grok, il chatbot di Elon Musk, blocca la creazione di immagini false a carattere sessuale per gli utenti non abbonati. Questa funzione, che ha suscitato polemiche per la generazione di immagini di donne e minorenni, è ora disattivata per chi utilizza la versione gratuita. La misura mira a prevenire abusi e a garantire un uso più responsabile dello strumento.
Grok, il chatbot d’intelligenza artificiale di Elon Musk, ha disattivato per gli utenti non paganti la sua funzione di creazione di immagini, finita al centro delle polemiche per aver permesso di generare false immagini di donne e minorenni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Aggiornamento; in effetti bloccare Grok risolve buona parte del problema. x.com
