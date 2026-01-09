Regno Unito Grok disattiva la funzione di creazione di immagini esplicite ma non per gli abbonati

Grok ha deciso di disattivare la funzione di creazione di immagini per la maggior parte degli utenti nel Regno Unito, in risposta alle recenti proteste riguardanti contenuti sessualmente espliciti e violenti. La misura mira a garantire un uso più responsabile della piattaforma, mantenendo comunque la possibilità di accesso a questa funzione per gli abbonati. La decisione evidenzia l’attenzione verso la tutela degli utenti e la regolamentazione dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

Grok ha disattivato la funzione di creazione di immagini per la stragrande maggioranza degli utenti. La decisione sullo strumento di intelligenza artificiale di X è arrivata dopo le proteste per la creazione di contenuti sessualmente espliciti e violenti. La decisione arriva dopo le minacce di sanzioni e ban da parte del Regno Unito. Grok manipolava immagini di donne, rimuovendo i loro vestiti e ponendole in posizioni sessualizzate. La funzione per farlo è stata disattivata,. Ma rimarrà per gli abbonati a pagamento. Grok e le immagini esplicite su X. Il social network ha quindi annunciato: «La generazione e la modifica delle immagini sono attualmente limitate agli abbonati a pagamento». 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

