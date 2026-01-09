Groenlandia Meloni | Tajani presenterà una strategia sull’Artico

Il governo italiano segue con attenzione le iniziative sulla regione artica, dove la NATO intensifica la sua presenza. In linea con le indicazioni europee, il ministro Tajani presenterà una strategia specifica per l’Artico, come annunciato dalla presidente Meloni. L’obiettivo è rafforzare la cooperazione internazionale e garantire una presenza più efficace in quest’area strategica, in un contesto di crescente attenzione globale.

“L’Europa deve continuare a lavorare in ambito Nato per una maggiore presenza della Nato nell’area artica, è quello che c’è scritto nello statement dei principali leader europei, è quello che c’è scritto nei documenti della Nato, anche se forse bisogna essere un po’ più concreti ed è quello su cui lavora anche il governo italiano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

