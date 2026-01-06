Groenlandia Meloni e leader Ue | Sicurezza Artico priorità fondamentale per l' Europa

La crescente attenzione sulla regione artica deriva dall'importanza strategica e dalle sfide di sicurezza che essa rappresenta. La NATO ha confermato l'importanza dell'area, con i leader europei e il governo italiano che rafforzano l'impegno per garantire stabilità e sicurezza. La Cooperazione internazionale in questa regione diventa quindi un elemento chiave per l'interesse collettivo e la tutela degli assetti geopolitici europei.

"La Nato ha chiarito che la regione artica è una priorità e gli Alleati europei stanno intensificando il loro impegno. Noi, insieme a molti altri Alleati, abbiamo aumentato la nostra presenza, le nostre attività e i nostri investimenti per mantenere l'Artico sicuro e dissuadere gli avversari. Il Regno di Danimarca — inclusa la Groenlandia — fa parte della Nato. La sicurezza nell'Artico deve quindi essere garantita collettivamente, in collaborazione con gli alleati della Nato, compresi gli Stati Uniti, sostenendo i principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui la sovranità, l'integrità territoriale e l'inviolabilità delle frontiere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

