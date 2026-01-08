Meloni e il caos | i dubbi sull' ingresso dell' Ucraina nella Ue Il pericolo infiltrazioni filorusse Tajani in Groenlandia

Le discussioni sull’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea affrontano questioni di sicurezza e influenze esterne, con preoccupazioni riguardo a possibili infiltrazioni filorusse. Nel contesto internazionale, il ruolo dell’Italia si inserisce in un quadro complesso, tra impegni diplomatici e sfide geopolitiche. Tajani si trova in Groenlandia, mentre il governo italiano si confronta con decisioni strategiche che richiedono equilibrio e attenzione, in un momento di grande incertezza globale.

Roma. Tre idee drammaticamente pratiche. Sono di Meloni, del suo governo, e sono la risposta alla complessità, ai predatori Coca-Cola e mandarini, Trump e Xi Jinping. Primo: il globo si sta dividen.

Meloni con i leader Ue a difesa della Groenlandia. A Parigi “scudo” per Kiev - L’Europa è pronta a issarlo oggi a Parigi: è il giorno della Coalizione dei ... ilmessaggero.it

Ucraina, i dubbi di Meloni sul piano Trump: “no” al limite dei soldati e Donbass a Mosca - Non può dire apertamente “no” perché pensa che sia un’occasione da prendere al volo, quasi irripetibile. ilfattoquotidiano.it

Nel 2016, #Meloni diceva che il "pagliaccio" #Sarkozy aveva creato caos in #Libia solo per l'approvvigionamento di gas e petrolio e che era una porcata voluta da #Napolitano e dal PD con la scusa dei diritti umani. Oggi invece trova "legittimo" l'attacco di #Tru x.com

Dopo il caos sul pacchetto pensioni che ha portato la maggioranza allo scontro, ieri notte Giorgia Meloni ha deciso di convocare un vertice a Palazzo Chigi per appianare le tensioni tra gli alleati e sbloccare l'iter della manovra. - facebook.com facebook

