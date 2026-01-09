Groenlandia Meloni | non credo in un’azione militare Usa
Il dibattito sulla possibile azione militare degli Stati Uniti in Groenlandia rimane una questione di attualità. La premier Meloni ha espresso la sua posizione, dichiarando di non credere che gli Stati Uniti intendano intraprendere un’operazione militare per assumere il controllo della regione. La questione evidenzia l’importanza di mantenere un approccio cauto e informato su temi di rilevanza geopolitica.
Roma, 9 gen. (askanews) – "Continuo a non credere nell'ipotesi che gli Stati Uniti avvino un'azione militare per assumere il controllo della Groenlandia, opzione che chiaramente non condividerei. L'ho già messo nero su bianco ma che credo non converrebbe a nessuno, neanche agli Stati Uniti". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare. Questa posizione "è stata ribadita anche nello statement sottoscritto dai principali leader europei", ha aggiunto. "Allo stato attuale, l'ipotesi di un intervento per assumere il controllo della Groenlandia è stata esclusa sia da da Marco Rubio che dallo stesso Donald Trump", ha sottolineato la premier.
