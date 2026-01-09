Non credo a un attacco militare Groenlandia Meloni frena gli Usa

Durante una conferenza stampa a Montecitorio, la premier Giorgia Meloni ha chiarito che non si aspettano un intervento militare degli Stati Uniti sulla Groenlandia. Ha sottolineato l'importanza strategica dell'isola per gli interessi americani, evidenziando che un'azione militare non sarebbe né condivisibile né conveniente per nessuno, in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla regione.

Nella conferenza stampa a Montecitorio, la premier Giorgia Meloni ha escluso l'ipotesi di un intervento militare degli Stati Uniti sulla Groenlandia: "Io non credo nell'ipotesi che gli Usa avviino un'azione militare sulla Groenlandia, che non condividerei e che non converrebbe a nessuno", ha dichiarato, sottolineando come l'amministrazione americana stia invece ponendo l'attenzione sull'importanza strategica dell'isola per i propri interessi e la sicurezza, in un contesto in cui agiscono molti attori stranieri. Sul fronte Venezuela, invece, Meloni ha commentato con soddisfazione la liberazione di altri italiani: "Saluto con gioia la liberazione degli altri italiani, sono fiduciosa.

Meloni:'Non credo in un'azione militare Usa in Groenlandia e non la condividerei' - "Io non credo nell'ipotesi che gli Usa avviino un'azione militare sulla Groenlandia, che non condividerei" e "che non converrebbe a nessuno". ansa.it

