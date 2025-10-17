Cina controlla l’export di terre rare | la replica strategica agli USA

Ildifforme.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il recente inasprimento dei controlli cinesi sull’export di terre rare non è solo una mossa regolamentare, ma una chiara dimostrazione di potenza geoeconomica. Pechino, dominatrice indiscussa nel settore del raffinamento di questi minerali strategici, ha reagito alle pressioni commerciali di Washington con una strategia di reciprocità inattesa, prendendo spunto proprio dai metodi di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Cina Controlla L8217export Terre