L’Ue batte un colpo sulle terre rare | Basta dipendenza dalla Cina Ecco come funzionerà il piano RESourceEU

Si chiamerà «RESourceEU» la nuova iniziativa dell’Unione europea per ridurre la dipendenza dalla Cina e risolvere il problema della scarsità di terre rare. L’annuncio è arrivato direttamente da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, dal palco del Forum 2025 Berlin Global Dialogue. «Oltre il 90% del nostro consumo di magneti delle terre rare proviene dalle importazioni dalla Cina. Questo rappresenta un rischio per l’Europa e i suoi settori industriali più strategici», ha ricordato la politica tedesca. Cosa sono e a cosa servono le terre rare. Con l’espressione “terre rare” ci si riferisce a un gruppo di 17 elementi della tavola periodica, diventati fondamentali per l’industria elettronica, aerospaziale, militare e per le cosiddette clean tech, ossia le tecnologie della transizione verde, come turbine eoliche e auto elettriche. 🔗 Leggi su Open.online