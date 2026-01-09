Golden Globes una giurata italiana Dalla Valcamonica a Hollywood | Ho incontrato Scarlett in bagno

Una giornalista italiana della Valcamonica ha recentemente raccontato un curioso episodio durante i Golden Globes 2026, in cui sono coinvolti 399 professionisti provenienti da oltre cento paesi. La sua esperienza, che include un incontro inaspettato con Scarlett Johansson, testimonia l’internazionalità di questo prestigioso evento. I Golden Globes rappresentano un momento di confronto e riconoscimento nel settore dell’intrattenimento, con votazioni che coinvolgono esperti di tutto il mondo.

Sono 399 i giornalisti ed esperti di entertainment di oltre cento nazioni che votano ai Golden Globes 2026, di scena domenica. E ventisette sono italiani, come Silvia Nittoli, reporter di spettacoli nata e cresciuta in Valcamonica. Ha lasciato Brescia per Los Angeles nel 2014, specializzandosi in film e serie tv all’ombra della scritta “Hollywood”, e oggi collabora con testate di settore come BadTaste, Ciak Magazine, Harper’s Bazaar Italia e con il quotidiano di casa, Bresciaoggi. È lei che ci conduce dietro le quinte dei premi assegnati dalla stampa estera negli Stati Uniti. E’ una dei voters dei Golden Globes già dalla scorsa edizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

