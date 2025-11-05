Helen Mirren riceverà il Cecil B DeMille Award durante lo speciale Golden Eve dei Golden Globes

Dame Helen Mirren sarà insignita del prestigioso Cecil B. DeMille Award durante lo speciale in prima serata “Golden Eve”, in onda giovedì 8 gennaio, prima della cerimonia dei Golden Globe di domenica 11 gennaio. Lo speciale in onore dell’attrice vincitrice di tre Golden Globe e di Oscar, Emmy e Tony Award andrà in onda sulla CBS e sarà trasmesso in streaming su Paramount+. Mirren è l’ultima di una serie di leggendari vincitori del DeMille Award, che dal 1952 celebra i successi di una vita delle figure più iconiche di Hollywood. 🔗 Leggi su Cinefilos.it