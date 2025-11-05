Helen Mirren riceverà il Cecil B DeMille Award durante lo speciale Golden Eve dei Golden Globes
Dame Helen Mirren sarà insignita del prestigioso Cecil B. DeMille Award durante lo speciale in prima serata “Golden Eve”, in onda giovedì 8 gennaio, prima della cerimonia dei Golden Globe di domenica 11 gennaio. Lo speciale in onore dell’attrice vincitrice di tre Golden Globe e di Oscar, Emmy e Tony Award andrà in onda sulla CBS e sarà trasmesso in streaming su Paramount+. Mirren è l’ultima di una serie di leggendari vincitori del DeMille Award, che dal 1952 celebra i successi di una vita delle figure più iconiche di Hollywood. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Scopri altri approfondimenti
Helen Mirren riceverà il Golden Globe alla carriera - Sarà l'attrice britannica a ottenere il prestigioso riconoscimento che celebra i risultati ottenuti durante la sua lunga carriera. Da movieplayer.it
A Helen Mirren il Golden Globe alla carriera - Andrà ad Helen Mirren il Golden Globe alla carriera 2026. Scrive ansa.it
Helen Mirren ai Golden Globes 2024 ha infranto una delle sue regole di bellezza fondamentali - si sia rivolta a les petites mains di Dolce & Gabbana per la cerimonia dei Golden Globes 2024 non deve sorprendere più di tanto. Segnala vogue.it