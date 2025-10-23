Giuliano UGL | Troppi accessi inappropriati nei Pronto Soccorso potenziare medicina del territorio

Padovaoggi.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, esprime profonda preoccupazione per i dati allarmanti sugli accessi ai Pronto Soccorso, che nel 2023 hanno raggiunto la cifra di 18,582 milioni, con un preoccupante 60% di codici bianchi e verdi. Questi sono casi in cui i pazienti non. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

giuliano ugl troppi accessiUgl all'attacco: "Pronto Soccorso soffocati dai codici bianchi: 18 milioni di visite in un anno" - Troppi accessi inappropriati nei Pronto Soccorso, potenziare medicina del territorio. Come scrive iltempo.it

Giuliano (UGL): «Troppi accessi inappropriati nei Pronto Soccorso, potenziare medicina del territorio» - Gli accessi ai Pronto Soccorso, che nel 2023 hanno raggiunto la cifra di 18,582 milioni, con un preoccupante 60% di codici bianchi e verdi ... Da msn.com

giuliano ugl troppi accessiQuasi 19 milioni di accessi in Pronto soccorso: il 60% evitabili e un paziente su tre aspetta troppo - Gli accessi in pronto soccorso sono responsabili anche del 44,26% dei 6 milioni di ricoveri in ospedale che si registrano in media ogni anno ... Secondo ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Giuliano Ugl Troppi Accessi