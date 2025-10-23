Giuliano UGL | Troppi accessi inappropriati nei Pronto Soccorso potenziare medicina del territorio
Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, esprime profonda preoccupazione per i dati allarmanti sugli accessi ai Pronto Soccorso, che nel 2023 hanno raggiunto la cifra di 18,582 milioni, con un preoccupante 60% di codici bianchi e verdi. Questi sono casi in cui i pazienti non. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
