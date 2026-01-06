Pronto soccorso sotto pressione Cisl in campo

La situazione nei Pronto Soccorso della provincia di Arezzo rimane critica a causa di scelte organizzative regionali e della carenza di personale. La Cisl Fp evidenzia come questa pressione crescente abbia un impatto sia sui servizi offerti ai cittadini sia sulle condizioni di lavoro degli operatori sanitari, richiedendo interventi mirati per migliorare l’efficienza e la sostenibilità delle strutture.

AREZZO La pressione sui Pronto Soccorso della provincia continua a suscitare allarme. La Cisl Fp interviene, sottolineando come le scelte organizzative regionali e la carenza di personale abbiano concentrato sugli ospedali principali il carico dei servizi, aggravando le difficoltà sia per i cittadini sia per gli operatori sanitari. "In questi giorni si leggono articoli che gridano allo scandalo, cercando responsabilità immediate sul Pronto Soccorso di San Donato – spiega Maurizio Milanesi (nella foto), segretario generale Cisl Fp Arezzo – Ma spesso queste analisi risultano condizionate da appartenenze politiche o sindacali e danno una lettura parziale del problema".

