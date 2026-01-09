Giovinazzo festeggia Sant’Antonio Abate | una settimana di appuntamenti tra fuochi musica e l’Inferno di Dante

Giovinazzo celebra Sant’Antonio Abate con una settimana di eventi che coinvolgono la comunità locale. Dal 12 al 18 gennaio, l’Assessorato alla Cultura e al Turismo organizza una serie di appuntamenti, tra fuochi, musica e momenti di riflessione ispirati all’Inferno di Dante. Un’occasione per vivere le tradizioni e condividere momenti di convivialità in un contesto di sobria festa popolare.

L'appuntamento è tra i più sentiti dalla comunità giovinazzese. Anche quest'anno la città si appresta a vivere la tradizionale festa dei fuochi di Sant'Antonio Abate con una serie di eventi organizzati dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Giovinazzo dal 12 al 18 gennaio che.

