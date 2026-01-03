Rogo confermata morte Giovanni Tamburi

È stata confermata la morte di Giovanni Tamburi, il 16enne del liceo Righi di Bologna, nella tragedia di Crans-Montana. La vittima italiana, identificata tra le persone coinvolte nell’incidente, era in vacanza con il padre. La notizia si aggiunge al bilancio della tragedia, portando attenzione sulla perdita di una giovane vita in circostanze ancora da chiarire.

20.50 Identificata la prima vittima italiana nella Strage di Crans-Montana:è Giovanni Tamburi,lo studente 16enne del liceo Righi di Bologna,in vacanza col padre. Era nel locale Le Constellation e finora era conteggiato fra i dispersi. C'è il riscontro del Dna. Altre 4 persone, svizzere, sono state identificate dalla Polizia cantonale e dall'Istituto di medicina legale dopo l'incendio del Constellation. Si tratta di 2 donne di 24 e 22 anni e di 2 uomini di 21 e 18 anni.Il numero delle vittime a cui è stato dato un nome è di 8. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Giovanni Tamburi è morto nel rogo a Le Constellation: il DNA spegne le speranze di mamma Carla

Leggi anche: Una veglia per Giovanni Tamburi: "Insieme alla mamma nella speranza"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo; Le notizie di venerdì 2 gennaio sulla strage in Svizzera; Incendio a Capodanno, un genovese tra le vittime; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”.

Rogo a Crans-Montana, il messaggio di Pineto: “Dolore e solidarietà, confermata la visita istituzionale” #abruzzo #abruzzospeciale - facebook.com facebook

#CransMontana, la procuratrice conferma: rogo provocato dalle candele x.com