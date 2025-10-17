Rai Unirai | Aprire tavolo per rinnovo contratto giornalisti
Francesco Palese, segretario dell’Unirai ROMA – “Accogliamo con favore le notizie sull’approvazione del bilancio semestrale 2025 della Rai, che si chiude in utile e in miglioramento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che conferma la solidità del percorso avviato con il Piano Industriale e la capacità dell’Azienda di coniugare equilibrio economico e qualità del servizio pubblico. A ciò si aggiunge l’orientamento positivo del Governo nella Manovra 2026, che prevede la detassazione degli aumenti contrattuali e incentivi per il rinnovo dei contratti. Una misura che va nella direzione auspicata, perché valorizza il lavoro dipendente e sostiene il potere d’acquisto. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
