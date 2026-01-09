Gigi Hadid inaugura il 2026 con un audace mini bob nero opaco

Gigi Hadid inaugura il 2026 con un nuovo look. La top model ha scelto un mini bob nero opaco, diverso dal suo consueto stile biondo miele e caschetto con punte all’insù. Questa trasformazione, definita «matte black» dal suo hairstylist Dimitris Giannetos, segna un cambio di tendenza e di immagine all’inizio del nuovo anno. Un'interpretazione sobria e raffinata che ha attirato l’attenzione nel mondo della moda e delle tendenze capelli.

G igi Hadid ha inaugurato il nuovo anno con una trasformazione beauty che non è passata inosservata. La top model, regina del biondo miele e del flippy bob (caschetto dalle punte all'insù) che ha segnato il 2024, ha sorpreso tutti sfoggiando un nuovo taglio di capelli: un mini bob nero opaco, ribattezzato dal suo hairstylist di fiducia Dimitris Giannetos «matte black». Capelli: le nuance insolite da provare. guarda le foto Il nero più cool del 2026. Non si tratta di un semplice nero. Come racconta Giannetos a InStyle, è un nero «inky», senza sottotoni rossi, freddo e ultra contemporaneo: «Un nero Gen Z, moderno, edgy».

