Gigi Hadid torna a sfoggiare i capelli scuri, adottando il nuovo taglio Matte Black Mini Bob. Le recenti foto condivise online mostrano la modella con un look rinnovato, diverso dal suo consueto stile biondo. Questo cambio di acconciatura ha attirato l’attenzione dei fan e degli esperti di moda, evidenziando come Gigi possa reinventarsi con semplicità e naturalezza.

Gigi Hadid di nuovo, con i capelli scuri. Nelle ultime ore stanno circolando online delle foto che ritraggono la modella senza i suoi celebri capelli biondi. Non è certo la prima volta che la top model statunitense cede al fascino del bruno, ma questa volta con una novità. Il suo taglio corto: il caschetto Matte Black Mini Bob. L’effetto è sorprendente. Ma c’è una ragione dietro a questa scelta. Il nuovo hair look di Gigi Hadid, prima e dopo. È vero: siamo abituati a vedere Gigi Hadid con tonalità più calde, chiare, luminose. Non è solo una questione di colore, ma di identità visiva: quando qualcuno cambia colore capelli – che si parli di Gigi Hadid o di chiunque altro – in modo così drastico, sembra immediatamente di vedere un’altra persona. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Gigi Hadid torna castana e sfoggia il Matte black Mini Bob

Leggi anche: Gigi Hadid, nuovo look per la supermodella: addio biondo iconico, debutta il "Jet Black Bob"

Leggi anche: Gigi e Bella Hadid damigelle al matrimonio della sorella Alana

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gigi Hadid compie 30 anni e ufficializza l'amore con Bradley Cooper: la foto sui social - La top model ha celebrato l'inizio del suo trentesimo anno di vita con una festa memorabile nel cuore di Manhattan, coronata da un gesto pubblico che ha catturato l'attenzione di milioni di fan. tg24.sky.it

Invecchiare come il buon vino Chiedere a Bradley Cooper L’attore compie oggi 50 anni e, secondo i tabloid inglesi, starebbe pensando al matrimonio con Gigi Hadid, con cui fa coppia dall’ottobre del 2023. Ma intanto c’è anche un nuovo film: dopo A Star I - facebook.com facebook