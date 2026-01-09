Gigi Hadid nuovo look per la supermodella | addio biondo iconico debutta il Jet Black Bob

Gigi Hadid ha scelto un nuovo look, abbandonando il suo caratteristico biondo per un elegante “Jet Black Bob”. La supermodella ha condiviso questa trasformazione attraverso una foto su Instagram, suscitando curiosità tra i suoi seguaci e il mondo della moda. La modifica rappresenta un cambio di stile che evidenzia la sua versatilità e capacità di rinnovarsi, mantenendo sempre un’immagine sobria e raffinata.

