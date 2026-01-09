Giallo Pierina indagata la moglie di Dassilva | Non so se ero sveglia

È stata iscritta nel registro degli indagati Valeria Bartolucci, vicina di casa e moglie di Louis Dassilva, principale sospettato nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli. La sua posizione si aggiunge alle indagini in corso, mentre ella ha dichiarato di non ricordare bene i fatti. La vicenda rimane sotto esame delle autorità, con l’obiettivo di chiarire le dinamiche e le responsabilità legate al delitto.

Una nuova indagata nell'ambito del giallo del delitto di Pierina Paganelli. Si tratta della vicina di casa Valeria Bartolucci, moglie dell'unico imputato per l'omicidio Louis Dassilva. Le accuse nei confronti di Bartolucci sono false dichiarazioni al pm e favoreggiamento: la notizia è stata data in esclusiva dalla giornalista Francesca Carollo nel corso della puntata di Quarto Grado, all'interno della quale sono previsti aggiornamenti sull'argomento. Bartolucci era stata sentita tre volte dal pm: di queste, due volte è stata ascoltata in quanto persona informata, mentre una volta è stata ascoltata in quanto moglie di Dassilva.

