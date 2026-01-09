Germania tragedia ad Albstadt | famiglia italiana muore nel crollo della loro casa

Una tragedia si è verificata ad Albstadt, in Germania, dove una famiglia italiana di Castellammare del Golfo è rimasta vittima del crollo della loro abitazione, probabilmente a causa di una fuga di gas. L’incidente ha causato la perdita di quattro vite, suscitando dolore e cordoglio nella comunità. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto e sulle eventuali responsabilità.

Tragedia ad Albstadt, in Germania, dove una famiglia originaria di Castellammare del Golfo (Trapani) ha perso la vita nel crollo della loro casa presumibilmente causato da una fuga di gas. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il loro bambino di sei anni, Bryan. A darne notizia è il sindaco.

