Tragedia in Germania | famiglia italiana muore in un’esplosione ad Albstadt

Una tragedia si è verificata ad Albstadt, nel sud della Germania, dove una fuga di gas ha causato un’esplosione che ha distrutto un edificio, provocando la morte di tre persone. L’incidente, avvenuto giovedì all’alba, ha scosso la comunità locale e richiama l’attenzione sulla sicurezza degli impianti domestici. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause e valutare eventuali responsabilità.

Giovedì all'alba, ad Albstadt, nel sud della Germania, una fuga di gas ha provocato un'esplosione che ha distrutto completamente una palazzina, causando la morte di tre persone. Le vittime sono una famiglia italiana: Francesco Liparoto, 33 anni, la moglie Nancy Giarraca, 30, e il loro figlio di 6 anni, Bryan. Il Comune di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, ha confermato l'identità dei defunti con un post sui social, esprimendo il cordoglio della città. "Il sindaco Giuseppe Fausto, a nome personale, dell'amministrazione comunale e dell'intera città, esprime profondo e sincero cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Francesco, Nancy e del piccolo Bryan, vittime del crollo della loro abitazione avvenuto giovedì mattina ad Albstadt, presumibilmente causato da una fuga di gas", si legge nel messaggio.

