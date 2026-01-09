Genova maxi sequestro di oltre 2 tonnellate di cocaina purissima all’interno del porto

Le autorità di Genova hanno effettuato un maxi sequestro nel porto di Sampierdarena, recuperando oltre 2 tonnellate di cocaina purissima. L’intervento è stato condotto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito delle attività di contrasto al traffico illecito di stupefacenti. L’operazione rientra negli sforzi quotidiani per garantire la sicurezza e la legalità nelle aree portuali.

I finanzieri del Comando Provinciale di Genova e i funzionari del Reparto Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato, presso il bacino portuale di Sampierdarena, 2.109 panetti contenenti, al lordo del confezionamento, un quantitativo complessivo di oltre 2 tonnellate di cocaina purissima. Il carico era occultato all'interno di 87 sacchi di juta variopinti, avvolti in reti di nylon ed è stato rinvenuto dai funzionari doganali e dai finanzieri all'interno di un container proveniente dal Sud America, partito da uno dei principali porti colombiani. I 2.380 Kg. di sostanza stupefacente sequestrata, qualora immessa sul mercato, avrebbe generato alle organizzazioni criminali ingenti guadagni, per un valore stimato intorno a 1,5 miliardi di euro.

