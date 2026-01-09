Maxi sequestro in porto | due tonnellate di cocaina purissima

Nel porto di Genova, un consistente carico di due tonnellate di cocaina purissima proveniente dal Sud America è stato sequestrato dalle autorità. L’intervento, condotto dai finanzieri del comando provinciale di Genova e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si è svolto presso il bacino portuale di Sampierdarena, contribuendo al contrasto del traffico illecito di droga.

Maxi sequestro di cocaina proveniente dal Sud America in porto a Genova. Il carico è stato scoperto e sequestrato presso il bacino portuale di Sampierdarena dai finanzieri del comando provinciale di Genova e dai funzionari del reparto antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Cocaina purissima intercettata tra polpi e gamberi al porto di Gioia Tauro: maxi sequestro da 30 milioni Leggi anche: Maxi sequestro in porto: 10 tonnellate di miscela nascondevano reagente per eroina e cocaina La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Maxi sequestro in porto: due tonnellate di cocaina purissima; Maxi sequestro in porto a Genova, due tonnellate di cocaina purissima nei container dalla Colombia; Due tonnellate di cocaina nascosta in sacchi di iuta: maxi sequestro nel porto di Genova; Porto, sequestrate due tonnellate di cocaina purissima: stroncato traffico da 1,5 miliardi di euro. Maxi sequestro in porto a Genova, due tonnellate di cocaina purissima nei container dalla Colombia - I finanzieri del Comando Provinciale di Genova e i funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato nel ... primocanale.it

Maxi sequestro in porto: due tonnellate di cocaina purissima - Il carico è stato scoperto e sequestrato presso il bacino portuale di Sampierdarena dai finanzieri del comando provinciale di ... genovatoday.it

Maxi sequestro in porto: due tonnellate di cocaina purissima. Foto - Condividi Maxi sequestro di cocaina nel porto di Genova (1) Foto da: Maxi sequestro in porto: due tonnellate di cocaina purissima. genovatoday.it

Gioia Tauro: 248 kg di cocaina tra auto e sesamo #Shorts #lapresse

Maxi sequestro di cocaina al porto di Gioia Tauro: oltre 435 chili nascosti tra sacchi di noccioline Maxi sequestro di cocaina a Gioia Tauro: oltre 435 chili nascosti in sacchi di noccioline. Un colpo da 70 milioni di euro al narcotraffico internazionale. #notizie # - facebook.com facebook

Sequestro di 248 kg cocaina al Porto di Gioia Tauro da parte della Guardia di Finanza e del'ADM di Reggio Calabria x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.