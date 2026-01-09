Le forze dell’ordine di Genova hanno effettuato un importante sequestro di droga nel porto di Sampierdarena, sequestrando cocaina per un valore stimato di 1,5 miliardi di euro. L’operazione, condotta dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è parte di un’indagine volta a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

I finanzieri del Comando Provinciale di Genova e i funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato nel bacino portuale di Sampierdarena 2.109 panetti contenenti oltre 2 tonnellate di cocaina purissima. L’ingente quantitativo era nascosto all’interno di 87 sacchi di juta variopinti, avvolti in reti di nylon ed è stato trovato dai funzionari doganali e dai finanzieri dentro un container proveniente dal Sud America, partito da uno dei principali porti colombiani. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Genova, la Gdf sequestra cocaina per 1,5 miliardi di euro

Leggi anche: Gorizia, la GdF sequestra 110 kg di cocaina

Leggi anche: Campari, indagine per evasione fiscale: Gdf sequestra 1,2 miliardi in azioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

VIDEO | Il maxi sequestro di cocaina purissima in porto; Maxi sequestro di ADM e GdF: oltre 2 tonnellate di cocaina purissima al porto di Genova; Porto di Genova, sequestrate due tonnellate di cocaina purissima; Sequestrate oltre due tonnellate di cocaina in porto a Genova.

Sequestrate oltre due tonnellate di cocaina in porto a Genova - I finanzieri del Comando Provinciale di Genova e i funzionari del Reparto Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova hanno sequestrato nel bacino portuale di Sampierdarena, 2. ansa.it