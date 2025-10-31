Campari indagine per evasione fiscale | Gdf sequestra 1,2 miliardi in azioni
La Guardia di Finanza ha disposto il sequestro di azioni della Davide Campari per un valore complessivo di oltre un miliardo di euro — precisamente 1.291.758.703,34 euro — appartenenti alla holding di diritto lussemburghese Lagfin S.C.A.. Il provvedimento, emesso dal gip di Monza, rientra in un’indagine in cui vengono ipotizzati i reati di “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” e di “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”. L’attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano è scaturita da una verifica fiscale nei confronti di Lagfin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Gdf sequestra 1,2 miliardi in azioni della Davide Campari detenute dalla holding lussemburghese Lagfin. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Campari, indagine per evasione fiscale: maxi sequestro da oltre un miliardo in azioni - I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, su disposizione della procura di Monza, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip di Monza per ... Secondo msn.com
Campari, chiusa indagine fiscale, sequestro da oltre 1 mld di azioni - La procura di Monza ha incaricato la Guardia di finanza di effettuare l’operazione. Da italiaoggi.it
Indagine per evasione fiscale alla ‘Davide Campari’: sequestrate azioni per oltre 1,2 miliardi di euro - Il gip del Tribunale di Monza ha disposto il sequestro per oltre 1,2 miliardi di euro in azioni della 'Davide Campari' ... Come scrive fanpage.it