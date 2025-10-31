Campari indagine per evasione fiscale | Gdf sequestra 1,2 miliardi in azioni

La Guardia di Finanza ha disposto il sequestro di azioni della Davide Campari per un valore complessivo di oltre un miliardo di euro — precisamente 1.291.758.703,34 euro — appartenenti alla holding di diritto lussemburghese Lagfin S.C.A.. Il provvedimento, emesso dal gip di Monza, rientra in un’indagine in cui vengono ipotizzati i reati di “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” e di “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”. L’attività investigativa condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano è scaturita da una verifica fiscale nei confronti di Lagfin. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

