Garlasco colpo di scena sui capelli in mano di Chiara | Non sono i suoi ma c’è un indizio

A Garlasco, si riaccende l’attenzione sul caso Chiara Poggi, con un nuovo dettaglio sui capelli trovati nella sua mano. Per anni si è creduto che fossero della vittima, ma recenti analisi suggeriscono un possibile indizio che potrebbe modificare le ipotesi iniziali. Questa novità apre nuove prospettive sulla dinamica dell’episodio, mantenendo alta l’attenzione su uno dei casi più discussi degli ultimi anni.

Per molto tempo è stato considerato un punto fermo del racconto investigativo: i capelli rinvenuti nella mano destra di Chiara Poggi sarebbero appartenuti alla vittima stessa. Una certezza che, nel corso di una recente puntata di Mattino Cinque, è stata però rimessa in discussione da una precisazione scientifica destinata a cambiare il peso di quel reperto. A intervenire è stato il genetista Matteo Fabbri, che ha chiarito come l’analisi effettuata su quei capelli non consenta affatto di attribuirli con sicurezza a Chiara Poggi. Il Dna rilevato, infatti, è di tipo mitocondriale e rimanda esclusivamente alla linea materna, non a un’identità individuale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

