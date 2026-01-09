garlasco di chi sono i capelli nella mano di chiara poggi

A Garlasco, il caso di Chiara Poggi torna a essere al centro dell’attenzione, in particolare riguardo ai capelli trovati nella sua mano destra. Durante la trasmissione Mattino Cinque, il genetista Matteo Fabbri ha analizzato questo elemento, cercando di fare chiarezza su una delle questioni più discusse della vicenda. L’argomento rimane di grande interesse per comprendere meglio i dettagli di questa vicenda giudiziaria.

A Mattino Cinque il caso Garlasco è tornato al centro dell’attenzione, con un focus sull’intervento del genetista Matteo Fabbri, chiamato a chiarire uno degli elementi più controversi della vicenda: i capelli rinvenuti nella mano destra di Chiara Poggi. Fino a oggi si era dato per scontato che quei capelli appartenessero alla vittima stessa, ma Fabbri ha spiegato che il DNA mitocondriale identifica la linea materna, non necessariamente la ragazza: “Non possiamo affermare con certezza che siano di Chiara. Indicano invece la discendenza materna, quindi potrebbero appartenere a lei o a un familiare della stessa linea”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

