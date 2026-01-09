Gandelman si lega al Lecce fino al 2029 con opzione per un’altra stagione
Omri Gandelman è ufficialmente un giocatore del Lecce, con un contratto fino al 30 giugno 2026 e opzione per un’ulteriore stagione. Il centrocampista, proveniente dal Gent, si lega al club salentino per migliorare la rosa e contribuire alla stagione in corso. La firma rappresenta un passo importante per il progetto del Lecce, che punta a consolidare la propria posizione nel campionato italiano.
