Bouaddi Juventus, il Lille blinda il gioiello fino al 2029: le big europee sono avvisate, ora strapparlo ai francesi costerà molto di più. La ricerca dei migliori talenti internazionali da parte della Juventus subisce un ostacolo significativo proprio mentre la dirigenza stava iniziando a pianificare le mosse per il futuro del centrocampo. Uno dei profili più cristallini del panorama francese, Ayyoub Bouaddi, ha infatti deciso di legare il suo destino al club di appartenenza con una mossa che cambia radicalmente le prospettive di mercato per la prossima estate. Il centrocampista del Lille, che aveva attirato le attenzioni degli scout bianconeri per la sua precocità e qualità tecnica, ha ufficialmente esteso il suo contratto, complicando i piani delle pretendenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bouaddi Juventus: il talento rinnova con il Lille fino al 2029, ma per l’estate si profila questo scenario! Tutti gli aggiornamenti