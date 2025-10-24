cassaforte nel bagagliaio poi i ladri spariscono nella notte furto da mille euro in gioielleria

Empoli, 24 ottobre 2025 – Furto nella notte in una gioielleria in via Caduti della Libertà a Empoli. Secondo le prime informazioni i ladri hanno smurato e portato via la cassaforte contenente un migliaio di euro. L’oreficeria presa di mira è in fase di dismissione dell'attività. Sono stati un paio di passanti, intorno all'una, a dare l'allarme al 112 dopo aver visto alcune persone caricare una cassaforte su un'auto e allontanarsi. È intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha eseguito i primi rilievi. I ladri, secondo quanto ricostruito, avrebbero forzato la porta d'ingresso e una volta nel negozio non rinvenendo più i gioielli hanno smurato la piccola cassaforte, trascinata sul pavimento e in strada per caricarla su una vettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

