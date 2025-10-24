Cassaforte nel bagagliaio poi i ladri spariscono nella notte Furto da mille euro in gioielleria
Empoli, 24 ottobre 2025 – Furto nella notte in una gioielleria in via Caduti della Libertà a Empoli. Secondo le prime informazioni i ladri hanno smurato e portato via la cassaforte contenente un migliaio di euro. L’oreficeria presa di mira è in fase di dismissione dell'attività. Sono stati un paio di passanti, intorno all'una, a dare l'allarme al 112 dopo aver visto alcune persone caricare una cassaforte su un'auto e allontanarsi. È intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha eseguito i primi rilievi. I ladri, secondo quanto ricostruito, avrebbero forzato la porta d'ingresso e una volta nel negozio non rinvenendo più i gioielli hanno smurato la piccola cassaforte, trascinata sul pavimento e in strada per caricarla su una vettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Ladri in casa del cacciatore, rubata la cassaforte con le armi: spariti 2 pistole, 3 carabine e un fucile - A un cacciatore di San Vito al Tagliamento è stato rubato l’armadio blindato in cui deteneva regolarmente le armi. Da ilgazzettino.it
Ladri nel negozio di orologi, il bottino (100mila euro) portato via in due minuti. Gli arnesi da scasso sottratti nelle caserme dei vigili del fuoco - Nemmeno un doppio giro di lancette per forzare la porta d'ingresso, prendere la cassaforte e ... ilgazzettino.it scrive
Colpo grosso in gioielleria, i ladri via con la cassaforte - Prato, 26 settembre 2025 – Un furto un po’ in stile “La Casa di Carta”, con una cassaforte di quattro quintali – e contenente, sembrerebbe, oro e gioielli per un valore di circa 100mila euro – smurata ... Scrive lanazione.it