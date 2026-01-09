Furto all' Upim a Milano | ladra cerca di fuggire aiutata da cinque uomini ma viene fermata
A Milano, una donna è stata fermata dalle forze dell’ordine mentre tentava di uscire dal negozio Upim con merce non pagata, tra cui scarpe e bigiotteria. La ladra è stata aiutata da cinque uomini nel tentativo di fuga, ma è stata prontamente bloccata e arrestata dai ‘ghisa’. L'intervento tempestivo ha evitato che il furto si concludesse con successo.
Cercava di uscire con due paia di scarpe Adidas e diversi articoli di bigiotteria non pagati. È stata fermata e arrestata grazie a un intervento tempestivo dei ‘ghisa’. A finire in manette è una trentunenne italiana. È accusata di furto aggravato.Furto all'UpimSuccede all'interno dell'Upim di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
