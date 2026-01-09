Furto all' Upim a Milano | ladra cerca di fuggire aiutata da cinque uomini ma viene fermata

Da milanotoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, una donna è stata fermata dalle forze dell’ordine mentre tentava di uscire dal negozio Upim con merce non pagata, tra cui scarpe e bigiotteria. La ladra è stata aiutata da cinque uomini nel tentativo di fuga, ma è stata prontamente bloccata e arrestata dai ‘ghisa’. L'intervento tempestivo ha evitato che il furto si concludesse con successo.

Cercava di uscire con due paia di scarpe Adidas e diversi articoli di bigiotteria non pagati. È stata fermata e arrestata grazie a un intervento tempestivo dei ‘ghisa’. A finire in manette è una trentunenne italiana. È accusata di furto aggravato.Furto all'UpimSuccede all'interno dell'Upim di. 🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Furto al Louvre: fermati due uomini, uno stava per fuggire all’estero. Farebbero parte della banda dei 4 ladri

Leggi anche: Rapina al Museo del Louvre di Parigi, arrestati due uomini per il furto del secolo. Uno stava per fuggire all'estero

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Post su un furto, polizia Milano arresta due ladri per 13 colpi - Anche grazie alla segnalazione di un furto avvenuto a Como fatto sui social la squadra mobile di Milano ha identificato e arrestato due ladri albanesi di 42 e 45 anni ritenuti responsabili di almeno ... ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.