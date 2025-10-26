Furto al Louvre | fermati due uomini uno stava per fuggire all’estero Farebbero parte della banda dei 4 ladri
Roma, 26 ottobre 2025 – Un'operazione di polizia scattata ieri sera nell'ambito delle indagini per il furto di una settimana fa al Louvre ha portato al fermo di due uomini. Secondo informazioni di Le Parisien avrebbero fatto p arte della banda di 4 persone che ha rubato 9 preziosi gioielli dalla galleria di Apollo, utilizzando un montacarichi. I due fermati, stando alle informazioni diffuse dal quotidiano parigino, sono originari della Seine-Saint-Denis, la banlieue nord di Parigi. L'operazione è scattata all'improvviso, dopo che gli inquirenti, che sorvegliavano da giorni i due individui, si sono resi conto che uno dei due stava per fuggire all'estero, a quanto sembra in Algeria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
